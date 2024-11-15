Участников спецоперации приглашают пройти обучение по программе «Время героев»

Программа «Время героев» объявила о начале формирования второго потока обучения. Оно будет проходить с 15 ноября до 15 января 2025 года, сообщает пресс-служба кадровой программы.

Участникам нового отбора станут те, кто получил хорошие оценки в процессе отбора на первый поток, но не успел подать заявку. Также будут засчитаны все заявление, которые были поданы весной этого года, сообщил первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Вторую попытку стать участниками программы «Время героев» дадут тем, кому не хватило знаний на момент набора на первый поток обучения. К настоящему моменту они прошли программу заочного дистанционного обучения в Президентской академии.

Кроме того, набор второго потока открыт для тех, кто не знал о запуске программы весной.

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