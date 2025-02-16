Участнику СВО запретили выступить на Грушинском фестивале бардовской песни

Участник спецоперации вместе со своими сослуживцами хотел выступить на Грушинском фестивале с песней «Нам нужна одна победа».

Однако ему не разрешили. Такое решение приняла постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни, советская и российская певица Галина Хомчик, сообщает НТВ.

Свою позицию она объяснила тем, что на фестивале нет места для военных песен.

Галина Хомчик является членом жюри Грушинского фестиваля с 1989 года. Также она входила в состав жюри многих других фестивалей авторской песни. В разное время Хомчик работала на телевидении, радио, выступала с сольными программами.

Ранее сообщалось о том, что фестиваль-форум с участием инвалидов-колясочников и семей участников СВО пройдет в Подмосковье.