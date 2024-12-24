Участница Олимпийских игр от Швейцарии трагически погибла в Альпах

Сноубордистка Софи Хедигер, член сборной Швейцарии, погибла при сходе лавины во время спуска по склону в швейцарской коммуне Ароза. Это подтвердил глава Федерации зимних видов спорта Вальтер Ройсер.

Трагический инцидент произошел во время тренировки Софи Хедигер. Она спускалась с горы в Арозе, но в этот момент ее настигла лавина. Спасти спортсменку не удалось.

«Мы потрясены, и наши мысли — с семьей Софи, которой мы выражаем глубочайшие соболезнования. Трагическая смерть Софи Хедигер бросила мрачную тень на период Рождества для семьи швейцарских лыж. Мы безмерно скорбим и будем чтить память Софи», — сказал директор федерации Вальтер Ройсер.

Дополнительных подробностей о смерти спортсменки федерация не приводит.

Хедигер — профессиональная сноубордистка выступала на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Является обладательнице серебра и бронзы этапов Кубка мира. Стала чемпионом Универсиады – 2023.

Ранее сообщалось о смерти альпиниста Гусерки. Он погиб, сорвавшись с одной из высочайших вершин Непала.