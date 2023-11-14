Участок площадью почти 3 гектара передали реабилитационному центру «Ясенки» под строительство бассейна

Министерство имущественных отношений Московской области передало Центру социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в безвозмездное пользование земельный участок площадью более 2,7 гектара в целях строительства пристройки бассейна.

Ожидается, что на участке будет пристроен блок бассейна площадью одна тысяча квадратных метров с теплым переходом. Глава ведомства Наталья Адигамова отметила, что бассейн поможет в восстановлении и двигательной функции и психоэмоционального состояния.

Бассейн, рассчитанный на 12 человек в смену, будет использоваться для приучения к воде, обучения плаванию, оказания физкультурно-оздоровительных услуг, проведения учебных занятий, спортивной подготовки, проведения физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня.

Проектом также предусмотрено благоустройство подходов и подъездов с учетом безбарьерной среды. При этом строительство бассейна за счет средств областного бюджета завершат к концу следующего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил бесплатно устанавливать системы газовой безопасности для социально незащищенных жителей Подмосковья.