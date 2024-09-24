Участок трассы А-108 «Московское большое кольцо» расширили в Подмосковье

В Подмосковье семикилометровый участок трассы А-108 «Московское большое кольцо» расширили до четырех полос, работы прошли на участке с 343 по 350 километр, он обеспечивает проезд транзитного транспорта в объезд Серпухова. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

В рамках работ здесь обустроили дополнительные полосы для движения, уложили покрытие из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также установили освещение, светофоры. На участке также появились тротуары и ограждение. Работы позволили увеличить пропускную способность на участке и сократить общее время в пути. В ведомстве уточнили, что работу по расширению «Московского большого кольца» проводят комплексно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.