Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который участвовал в незаконном проникновении на территорию Курской области в 2024 году, был приговорен к 15 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшееся время — в исправительной колонии строгого режима. Об этом в четверг, 10 июля, сообщил Следственный комитет в своем Телеграм-канале.

Согласно информации, полученной в ходе расследования, 19 октября 2024 года Пачков, вооруженный автоматом и гранатами, в составе Вооруженных сил Украины незаконно пересек границу Российской Федерации. В районе села Плехово Курской области он оборудовал огневую точку и открыл огонь по российским военнослужащим и мирным жителям. 10 декабря 2024 года он был захвачен в ходе боевых действий и передан в распоряжение следственных органов.

В сообщении СК также уточняется, что Пачков признан виновным в совершении теракта на территории Курской области. Материалы, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

«Приговором суда Пачкову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — добавили в ведомстве.

Ранее на видео попало массовое сжигание тел бойцов ВСУ, переданных Россией. По предварительным данным, таким образом Киев также избавляется от необходимости платить компенсации украинским семьям.