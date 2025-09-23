Учебно-методические сборы с сотрудниками группы пробации провели в ГУФСИН Подмосковья

Учебно-методические сборы с сотрудниками группы пробации прошли в ГУФСИН России по Подмосковью. В их рамках обсудили организацию работы с единым реестром лиц, в отношении которых применяется пробация.

На сборах изучили процесс работы с указанной информационной системой, возможность получения консультативной и технической поддержки, интеграцию новой системы в текущую деятельность.

Создание и внедрение единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация, — это важный этап реализации федерального закона о пробации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы Госсовета для субъектов РФ.