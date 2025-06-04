Учения НАТО в Балтике: военный эксперт оценил угрозу для России

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Инфо24 рассказал , что присутствие эсминца Paul Ignatius создает прямую угрозу безопасности России.

Paul Ignatius, вооруженный крылатыми ракетами Tomahawk, вошел в акваторию Балтийского моря для участия в масштабных учениях НАТО Baltops 25. По словам эксперта, ракеты с американского эсминца способны достигать целей в глубине российской территории, включая Урал.

Всего в маневрах задействовано 50 боевых кораблей стран Альянса. По словам эксперта, НАТО целенаправленно отрабатывает сценарии противодействия российскому флоту, фактически готовясь к возможному конфликту. Вызывает вопросы и участие в учениях Швеции и Финляндии.

Тем временем Балтийский флот ВМФ РФ ведет постоянный мониторинг действий натовской группировки, используя ситуацию для отработки действий против реального, а не условного противника.

Ранее сообщалось, что в Сеуле оценили повреждения эсминца КНДР после неудачного спуска на воду.