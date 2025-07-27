В Подольске состоялись учения по спасению утопающих на Беляевском пляже. Их провели сотрудники управления безопасности совместно с Подольским пожарно-спасательным гарнизоном. Они представили мероприятие среди отдыхающих, об этом рассказали в администрации городского округа Подольск.

Спасатели детально объяснили практические навыки, необходимые для помощи людям в экстремальных ситуациях на воде. Для этого на берегу реки Пахры было смоделировано происшествие, связанное с сигналом о тонущем человеке. Специалисты продемонстрировали, как необходимо действовать в таких случаях. Участники увидели, как правильно использовать спасательные средства, что повысило их уверенность в собственных силах.

«Я прекрасно плаваю, но надеюсь, что никогда не столкнусь с утопающим. Тем не менее, умение предоставлять первую помощь – крайне важно. В жизни случаются разные ситуации», — поделился своим мнением один из отдыхающих по имени Евгений.

Кроме того, для повышения безопасности на пляжах города были установлены информационные таблички, которые напоминают отдыхающим о запрете купания в необорудованных зонах. Эти поспособствует предотвратить несчастные случаи и сделать отдых у воды более безопасным.

Ранее сообщалось, что в подольском детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» прошло памятное мероприятие. На нем почтили память детей, ставших жертвами киевского режима в Донбассе. Общественники вместе с несовершеннолетними ребятами из лагеря зажгли свечи в память о погибших детях.