Ученик академии Долиной выиграл в шоу талантов «ФАКТОР.BY»

Житель Нового Уренгоя Ибрагим Карасов стал победителем вокального шоу «ФАКТОР.BY» в Беларуси, завоевав главный приз — автомобиль. Как выяснило интернет-издание «Ямал-медиа» , успех в проекте, где зрительское голосование превысило 150 тысяч человек, демонстрирует практические возможности, которые открывают международные конкурсы для талантов из российских регионов.

Карасов, которого называют обладателем серебристого тенора, выступал в команде музыканта Дениса Клявера. В финале он исполнил кавер на песню «Один в поле воин» в сопровождении танцоров-акробатов, что подчеркнуло важность не только вокальных данных, но и умения создавать целостный сценический образ.

«Именно это шоу дает большую возможность для артистов, потому что ты не стоишь статично и поешь, а показываешь свой вокал, раскрываешь себя, в первую очередь как артиста», — пояснил певец в интервью «Ямал-Медиа».

Карасов имеет экономическое образование, полученное в Тюменском государственном университете по настоянию родителей, но в итоге выбрал творчество. Его опыт указывает на значение дополнительного образования — музыкальной школы и академии Ларисы Долиной — и системного участия в конкурсах, таких как фестиваль «Большая сцена», финал которого проходил в Кремлевском дворце.

Победа в международном проекте стала результатом целенаправленных действий: музыкант специально выбрал белорусский конкурс из-за формата открытого предкастинга, позволяющего напрямую пройти прослушивание. Поддержку ему оказывали коллеги из новоуренгойского Дворца культуры «Октябрь», что подчеркивает роль местных культурных институций в развитии талантов.

Теперь перед победителем стоит задача конвертировать полученную известность в дальнейшее профессиональное развитие.

Ранее сообщалось, что Роза Сябитова вернулась к съемкам «Давай поженимся» после операции.