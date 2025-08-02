Ученик химкинской школы может представить Россию на международной олимпиаде в Китае

Ученик АНО ОШ «Новогорск» в Химках Иван Беляев стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. С 4-го класса он увлеченно решает сложные задачи и участвуют в различных математических состязаниях, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Летом юноша участвовал в тренировочных сборах сборной России в детском центре «Компьютерия». По предварительным результатам, Иван занимает 4-е место в общероссийском рейтинге, что открывает перед ним двери к участию в национальной олимпиаде Китая и дальнейшему отбору на Международную математическую олимпиаду (IMO).

Стоит отметить, что IMO является самой престижной олимпиадой для школьников, в которой ежегодно участвуют более 100 стран.

Педагоги отмечают, что Иван находит нестандартные решения задач, которые увлекают его и позволяют проявлять свой исключительный талант на всероссийском уровне.

Ранее сообщалось, что жителям Химок предложили бесплатно проверить здоровье в парке Толстого.