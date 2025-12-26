Ученика отчислили из школы в Москве за оскорбление попросившего убрать телефон учителя
Фото: [Встреча Губернатора Подмосковья со школьниками из Балашихи, чьи близкие находятся в зоне СВО/Медиасток.рф]
В одной из российских школ был проведён самый оперативный педагогический совет. Ученик из Москвы, который накануне в присутствии других людей грубо оскорбил учителя, был исключен из школы уже следующим утром 25 декабря.
В интернете разгорелся скандал из-за видео, на котором запечатлён инцидент в классе: учитель просит ученика убрать телефон, но в ответ слышит поток оскорблений и угроз.
Родители подростка сами подали заявление о его отчислении из учебного заведения. В Совете по правам человека в России заметили это.
Теперь школьница, который нецензурно выражался, придется искать другое учебное заведение. Однако возникает вопрос: как следует реагировать на такие ситуации? Ведь это не первый подобный случай, а эффективного механизма для быстрого и строгого реагирования пока не существует.
