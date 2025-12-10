Ученики онлайн-автошколы пожаловались на отказ возвращать деньги за обучение

Ученики онлайн-автошколы «Баранка» столкнулись с системным сбоем в работе сервиса и массовым отказом в возврате средств. По их словам, после оплаты курса компания не смогла организовать практические занятия, а теперь игнорирует законные требования о возмещении денег, пишут в Telegram-каналах.

Как сообщили клиенты, школа первоначально обещала помощь в подборе инструкторов. Однако ожидание занятий с нужным специалистом затягивалось на месяцы, а связываться с ним приходилось самостоятельно. Осенью ситуация усугубилась: из-за хронических задержек выплат от «Баранки» инструкторы-партнеры начали массово разрывать сотрудничество, сделав завершение обучения практически нереальным.

Сотни учеников, оставшихся без возможности сдать на права, потребовали возврата денег. Им гарантировали возврат в течение 14 рабочих дней, но почти месяц спустя выплаты так и не поступили. При этом автошкола, по словам клиентов, блокирует доступ к личным кабинетам, где хранятся оплаченные теоретические материалы. Обращения в ГИБДД и Роспотребнадзор пока не принесли массового результата — компенсации получили лишь единицы.

Ранее эксперт Бастрыкина назвала самые популярные мошеннические схемы под Новый год.