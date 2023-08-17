Ученики смогут вернуться в обновленную школу в селе Кудиново уже 1 сентября

В школе, расположенной в селе Кудиново в Богородском городском округе, завершается капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса.

Отмечается, что рабочие завершают монтаж электрических сетей, чистовую отделку помещений, устройство входных групп и фасадные работы. В школе уже обновлены фасад и входная группа, проведены кровельные работы, а также модернизирован пищеблок, актовый и спортивный залы.

Всего в школе обучается более семисот ребят. На время ремонта они были переведены в соседние образовательные учреждения. Специалисты ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» ежедневно выезжают на объекты для контроля хода проведения работ.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что новую школу, расположенную в микрорайоне №5 в Дмитрове, сдадут уже в декабре текущего года.