Ученые и США: сосиски и чипсы способны спровоцировать приступы агрессии

Продукты с трансжирами, такие как сосиски, чипсы, картофель фри, способны вызвать приступы агрессии и напряжение. Это выяснили американские ученые в ходе исследования, пишет МК.

В течение нескольких недель ученые проверяли влияние еды с трансжирами на людях. Испытуемые ели разнообразную пищу, от жирной, до соленой и острой. Также их кормили сладостями с трансжирами. На протяжении всего времени группа людей, питающаяся такой едой, была наиболее эмоциональна и проявляла больше негатива.

Связано это с тем, что трансжиры ударяют по нервной системе, заставляя выделять гормоны, провоцирующие на разнообразные эмоции и стресс.

В очередной раз ученые доказали, что продукты с трансжирами влияют на психику. Также известно, что тяжело от такого рациону сосудам, ЖКТ и сердцу. Люди, которые не корректируют свое питание в лучшую сторону, провоцируют ишемическую болезнь сердца, ожирение, диабет, скачки давления и другие заболевания. Чем выше вес — тем больше рисков.

Специалисты советуют избегать готовых кондитерских изделий, газировок, сладких напитков в целом, фастфуда, чипсов, любых продуктов глубокой переработки, включая сосиски, колбасы, сардельки.

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