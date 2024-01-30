Ученые из США и Великобритании объяснили, как можно заразиться болезнью Альцгеймера

Специалисты из Института прионных заболеваний Калифорнийского университета совместно с учеными из Национальной клиники Великобритании опубликовали открытие в Nature Medicine. В материале они объяснили, что болезнью Альцгеймера можно заразиться, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Как определили ученые из США и Великобритании, многие люди столкнулись с болезнью Альцгеймера после получения гормона роста. Как правило, при недуге идет активное накопление белка бета-амилоида. Затронуть это может в позднем возрасте, но и молодые не защищены от этого, если имеют дефектный ген.

Ученые описали несколько случаев, когда молодые люди получили в больницах излишки белка бета-амилоида. Им вкалывали гипофизарный гормон роста. Кто-то заражался инфекционными заболеваниями как раз после этого, а некоторые постепенно обнаруживали ухудшение памяти, концентрации и другие вещи, характерные для болезни Альцгеймера.

Однако ученые не нашли доказательств, что заболевание может передаваться в ходе обычной медпомощи. Специалистам еще предстоит провести ряд исследований на тему заразности Альцгеймером.

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