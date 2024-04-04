Ученые из Томска обнаружили маркер, позволяющий назначать эффективное лечение рака эндометрия

В обозримом будущем в России смогут назначать более точное и эффективное лечение пациентам с прогрессирующим или метастатическим раком эндометрия. Это стало возможным благодаря исследованиям ученых НИИ онкологии Томского НИМЦ, сообщает «Газета.ру» .

Рак эндометрия, он же рак матки, занимает шестое место в мире среди женских онкологических заболеваний. Год от года растет количество болеющих, в том числе повышается и уровень смертности.

Как правило, пациентам с раком матки назначают иммунотаргетную терапию. Заключается она в подаче лекарств, которые поражают конкретную мишень в определенной группе клеток. Иногда такое лечение лучше химиотерапии, так как вызывает меньше побочных эффектов. Минус заключается в том, что иммунотаргетная терапия помогает далеко не всем пациентам.

Ученые из Томска смогли понять, как по маркерам определять наиболее эффективную терапию для людей с раком эндометрия. Маркер легко проявляется при помощи иммуногистохимического теста: их проводят во всех онкодиспансерах страны.

«Соотношение СD8+ цитотоксических лимфоцитов и СD20+ В-лимфоцитов (клетки иммунной системы) связано с длительностью клинической эффективности комбинации противораковых препаратов пембролизумаба и ленватиниба у пациентов с прогрессирующим или метастатическим раком эндометрия. Количество таких клеток в опухоли можно определить до начала иммунотаргетной терапии, а значит, назначать данную схему персонализировано и, в конечном итоге, более эффективно», — объяснила завлабораторией молекулярной терапии рака НИИ онкологии Томского НИМЦ Любовь Таширева.

Ученые проанализировали два десятка иммунологических параметров в опухолевом микроокружении, изучив данные пациентов из Сибири и Дальнего Востока с раком эндометрия. Учитывались сведения людей, которые уже проходили иммунотерапию в онкодиспансерах.

Ранее сообщалось, что почти 200 единиц оборудования для выявления и лечения онкологии закупят в Подмосковье в этом году.