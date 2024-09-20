Ученые Королевского колледжа Лондона развеяли миф о вреде шоколада для кожи

Британские ученые развеяли миф о связи акне и обилием шоколада. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на издание BBC.

Связь шоколада с появлением акне пытаются установить десятилетиями. Считается, что именно сахар вызывает прыщи и другие высыпания, что почти доказали в 1960-х. Однако то исследование подвергли критике из-за недостатков методологии. Само по себе лакомство не является основной причиной развития акне.

Дерматолог Бейбей Ду-Харпур рассказала, что размер сальных желез дается генетически, а на высыпания влияют именно внешние факторы. Злоупотребление сладкими, жирными и углеводистыми продуктами могут повысить сахар в крови, что приведет к выработке кожного сала и закупорке пор.

Провокаторами акне могут выступить продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ), но к ним можно отнести хлеб, макароны, кондитерские изделия. А вот шоколад обладает низким или средним гликемическим индексом, по этой причине он не может считаться провокатором прыщей и других кожных проблем.

Ранее сообщалось, что диетолог Королева пояснила опасность злоупотребления шоколадом из Дубая.