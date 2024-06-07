Ученые Лаверовского центра заявили о связи депрессии с дефицитом «солнечного» витамина

Эксперты Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА УрО РАН) напомнили про важность витамина D для ментального здоровья, особенно для жителей северных регионов России. Комментарии экспертов передает RuNews24.ru .

Витамин D содержится в жирных сортах рыб, икре, яичном желтке, лесных грибах, семечках и некоторых других продуктах. Также элемент можно получить от Солнца. Как отметила Виктория Аликина, старший научный сотрудник ФИЦКИА УрО РАН, жители Арктики и Севера испытывают постоянный дефицит витамина.

Нехватка элемента может вызвать проблемы с самочувствием и ухудшить работу органов. Получаемый от солнца эффект при прогулке позволяет наделить клетки тканей защитной оболочкой, а также помочь работе сердца, сохранить здоровье щитовидки и укрепить кости. Дефицит витамина D приводит к депрессии, особенно это наблюдается у женщин.

«Поскольку естественной инсоляции, под воздействием которой вырабатывается витамин D, для жителей региона очевидно недостаточно, в исследовании прорабатывался вопрос и восполнения его извне за счет пищи и биологически активных добавок (БАД)», — говорит Виктория Аликина.

Для проверки важности солнечного витамина провели эксперимент, отобрав 40 человек — женщин и мужчин от 20 до 44 лет. У всех брали анализы для измерений в разные дни и месяцы, где было заметное увеличение или уменьшение светового дня. Оказалось, что уровень содержания витамина D во все дни находился на одинаково низком уровне. Это говорит о том, что D нужно принимать дополнительно.

Эксперимент также показал, что особый дефицит витамина D наблюдается у женщин в декабре. У мужчин такие низкие показатели в марте.

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