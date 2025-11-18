Ученые начали формировать этический кодекс для технологий долголетия

Специалисты по геронтологии сообщили о завершении первого этапа обсуждений международного этического кодекса, регулирующего применение геропротекторов. Эти препараты рассматриваются как одно из перспективных направлений биомедицины и, по оценкам ученых, теоретически способны увеличивать продолжительность жизни человека до 150 лет и далее. Об этом сообщает Лента.ру.

Разработчики инициативы отмечают, что подобные технологии затрагивают широкий спектр социальных вопросов. В центре обсуждений находятся проблемы справедливого доступа к геропротекторам, влияние увеличения продолжительности жизни на карьерные циклы, образование и распределение нагрузки в обществе. Отдельный акцент сделан на необходимости увеличения периода здоровой жизни, а не только общего срока.

Эксперты предупреждают, что недостаток этических рамок может привести к росту социального неравенства и формированию новых кризисных явлений. Среди рисков — перегрузка медицинской системы, изменение структуры занятости и психологические вызовы, которые могут возникнуть у людей, живущих значительно дольше текущей нормы. Разработчики считают, что Россия способна участвовать в формировании международного подхода к безопасному внедрению подобных технологий.

Инициатива создается на основе действующих научных стратегий, включая программу фундаментальных исследований до 2030 года, где биомедицине отводится значимая роль. Ученые рассчитывают, что раннее формирование этических норм обеспечит контролируемое развитие технологий замедления старения и позволит избежать негативных последствий их применения.

