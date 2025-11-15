Ученые нашли нейроны тревоги и способ вернуть мозг к спокойному состоянию

Группа ученых из Испанского национального исследовательского совета и Университета Мигеля Эрнандеса в Эльче изучила механизмы тревожных расстройств у мышей и определила конкретные нейроны, ответственные за проявления тревоги. Исследование показало, что восстановление баланса этих нейронов в миндалевидном теле устраняет тревожное поведение, депрессию и социальные дефициты.

Участники эксперимента использовали методы редактирования гена GRIK4. При повышенной экспрессии GRIK4 наблюдалось увеличение белка GluK4, что вызывало тревожность у мышей: они избегали открытых пространств, испытывали трудности в общении и демонстрировали депрессивные признаки. После снижения уровня GluK4 у мышей нормализовалось поведение, что подтвердило роль нейронов миндалевидного тела.

Исследователи отметили, что восстановление активности этих нейронов возвращало мышей к типичному поведению. Однако сложности с распознаванием предметов сохранялись, что указывает на вовлечение других областей мозга. Тестирование метода на немодифицированных мышах с высокой тревожностью подтвердило эффективность локализованного вмешательства.

Ученые подчеркивают, что хотя прямые аналогии с человеческим мозгом пока не доказаны, выявленные механизмы дают надежду на новые стратегии лечения тревожных расстройств. В дальнейшем воздействие на конкретные нейронные цепи может стать более точной и безопасной альтернативой существующим методам терапии.

