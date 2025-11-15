Ученые нашли способ нейтрализовать вред долгого сидения

Исследователи Бирмингемского университета установили, что употребление какао с высоким содержанием флавонолов компенсирует неблагоприятное влияние длительного сидения на состояние сосудов. Данные работы опубликованы в научном журнале, сообщает Волна со ссылкой на телекомпанию ВЕТТА.

В эксперименте участвовали 40 молодых добровольцев. Испытуемые находились в сидячем положении в течение 2 часов. Наблюдения показали ухудшение артериальной функции и повышение давления у тех участников, которые не получали достаточного количества флавонолов. Группа, выпившая напиток с концентрацией 695 мг флавонолов, таких изменений не зафиксировала. У добровольцев, которым давали какао с низким содержанием флавонолов — 5,6 мг, напротив, выявлено значительное ухудшение состояния сосудов.

Ученые отметили, что эти различия связаны с гемодинамическими нарушениями и структурными изменениями в артериях, возникающими при малоподвижном образе жизни. По данным специалистов, регулярное сидение продолжительностью около 6 часов в сутки повышает риски развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Флавонолы в какао способны частично компенсировать сосудистые нарушения у людей, которые проводят много времени сидя», — сообщили в исследовательской группе.

Ранее сообщалось, что скроллинг смартфона перед сном подавляет секрецию мелатонина.