Ученые назвали самый опасный перекус, меняющий работу мозга

Эндокринолог и старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова в беседе с KP.RU прокомментировала исследование немецких ученых и объяснила, на каких принципах строится здоровое питание, в частности и перекусы.

В работе мозга могут произойти изменения, если пять дней подряд есть нездоровую еду в качестве перекуса. Например, к этой категории немецкие ученые отнесли шоколадные батончики, чипсы, снеки и другую тяжелую пищу. Эксперимент исследователей показал, что высококалорийные продукты и неактивный образ жизни ударяют по организму и психике. У испытуемых было хуже настроение, усиливалась лень, но главное, что снизилась чувствительность мозга к инсулину.

«Последний пункт особенно важен, потому что инсулинорезистентность тесно связана с развитием сахарного диабета, ожирения и снижением когнитивных. Что интересно, снижение чувствительности к инсулину произошло не в момент введения вредной пищи в рацион испытуемых, а через неделю после завершения эксперимента», — прокомментировала Зухра Павлова.

Врач объяснила, что эксперимент показал, как вредные перекусы могут иметь долгосрочные последствия для здоровья и приводить к проблемам. Эксперт советует отказаться от перекусов вовсе, а питаться полноценно несколько раз в день. Однако если без «кусочничества» никак не получается, то предпочтение нужно отдавать белково-углеводной еде. Например, это яблоко, банан, йогурт, кусочек сыра. Ограничиваться фруктами или овощами нельзя, так как они быстро «провалятся» и голод только усилится.

Ранее диетолог назвала причины появления тяги к сахару.