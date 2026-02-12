Ученые ожидают сокращение осадков и учащение жары на юге России

К середине XXI века климат в Ростовской области станет заметно теплее, при этом общее количество осадков сократится, а их характер станет более резким и экстремальным. Такие выводы приведены в научной монографии о рыбохозяйственных ресурсах Азовского моря, подготовленной специалистами АзНИИРХ на основе материалов Росгидромета и Главной геофизической обсерватории имени Воейкова.

Согласно прогнозным оценкам, к 2050 году в регионе ожидается устойчивый рост температуры воздуха в течение всего года. Исследователи указывают, что это приведет к увеличению продолжительности и силы периодов жары, а случаи аномально высоких температур будут фиксироваться чаще, чем сейчас.

Одновременно предполагается сокращение холодных периодов. Продолжительность морозных волн снизится, а число дней с отрицательной температурой уменьшится, что фактически означает дальнейшее смягчение зимнего сезона.

По расчетам специалистов, распределение осадков по сезонам изменится: в холодное время года их объем немного вырастет, тогда как летом — уменьшится. При этом значительная часть теплосезонных осадков будет выпадать в виде интенсивных кратковременных ливней локального характера. Ученые отмечают, что такие осадки менее полезны для почвы и сельского хозяйства и чаще сопровождаются опасными погодными явлениями — шквалистым ветром, грозами и градом.

Кроме того, ожидается удлинение засушливых интервалов между дождями и рост повторяемости продолжительных засух. На этом фоне прогнозируется уменьшение водного стока в бассейне Дона. Из-за сокращения снежного покрова изменится и сезонное распределение водности реки: зимой доля стока увеличится, а весной и летом — снизится.

Также исследователи указывают, что начало весеннего половодья будет происходить раньше обычных сроков, а вероятность паводков на малых реках возрастет.

