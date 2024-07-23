Ученые предупредили о сильной магнитной буре в среду

В среду, 24 июля, по предварительным прогнозам ученых, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщают на официальном сайте лаборатории ИКИ и ИСЗФ во вторник.

Так, по предварительным прогнозам, магнитосфера станет возбужденной уже около 6 утра среды. Потом класс магнитной бури достигнет G1, а уже к полудню вырастет до G2 (из пяти возможных).

Пока не сообщается, вырастет ли он выше, но, скорее всего, во второй половине дня буря затихнет, и к 18 часам среды магнитосфера вернется в нормальное состояние. На данный момент о последствиях на Земле не сообщается, но метеозависимым стоит приготовиться к возможным головным болям или слабости.

Напомним, ранее сообщалось об обстреле Белгородской области со стороны Украины – были запущены дроны. Подробнее в материале.