Ученые раскрыли секреты, почему комары кусают одних чаще других

В ходе необычного исследования, проведенного нидерландскими учеными непосредственно на территории музыкального фестиваля Lowlands, была предпринята попытка установить причины различной привлекательности людей для комаров. С этой целью исследователи из университета Радбауда организовали мобильную лабораторию и привлекли к участию около полутысячи добровольцев. Результаты эксперимента опубликовали на платформе bioRxiv.

Участники исследования сначала отвечали на вопросы анкеты, касающиеся их образа жизни, рациона питания и гигиенических привычек. Затем они помещали руку в особую камеру, где обитали насекомые.

Комары не могли нанести укус, но имели возможность оценить запах кожи, а поведение насекомых и их предпочтения фиксировались видеокамерами.

Выяснилось, что употребление пива повышает привлекательность человека для комаров на 35% по сравнению с теми, кто воздерживался от алкоголя.

Более активно комары реагировали и на тех, кто провел предыдущую ночь, разделяя постель с партнером. В то же время принятие душа и использование солнцезащитного крема, напротив, сокращали вероятность нападения насекомых.

Ученые объясняют, что комары ориентируются не только на углекислый газ и тепло, но и на химические вещества, выделяемые кожей человека. При этом определенные привычки способны изменять запах тела, делая его более или менее привлекательным для насекомых.

Полученные данные углубляют понимание того, почему одни люди являются «магнитом» для комаров, а другие остаются практически незамеченными.

По мнению исследователей, данный вопрос актуален не только в контексте летнего дискомфорта. Комары переносят опасные заболевания, такие как малярия и лихорадка денге, поэтому понимание факторов, определяющих их поведение, может помочь в профилактике этих болезней.

Простые меры, такие как регулярный душ, использование солнцезащитных средств и умеренное потребление алкоголя в жаркую погоду, могут существенно снизить риск укусов и, таким образом, защитить здоровье.

