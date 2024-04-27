Ученые раскрыли тайну «проклятия Тутанхамона»: почему умерли 20 человек после открытия гроба царя

Напомним, что в 1922 году 20 человек, которые открыли гробницу царя Тутанхамона, умерли. Их смерть вызывала множество слухов и легенд, но сейчас названа реальная причина гибели людей. По словам Феллоуза, умерли они из-за радиационного отравления элементами типа урана и токсичными отходами, которые, как выяснилось, были намеренно помещены в герметичное хранилище.

Усыпальницу Тутанхамона обнаружил исследователь Говард Картер в 1922 году, а умер он через 17 лет от сердечного приступа (долгие годы он боролся с лимфомой Ходжкина, которая и была вызвана радиацией). Кстати, согласно данным исследования, высокий радиационный уровень фиксировали не только в усыпальнице Тутанхамона, но и в гробницах Древнего царства, Гизе и Саккаре.