Ученые в Подмосковье получили сертификаты на социальную ипотеку

В Подмосковье прошло вручение сертификатов на получение социальной ипотеки для молодых ученых и уникальных специалистов, мероприятие прошло в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» областной государственной программы «Жилище». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Уже девять лет ежегодно в Подмосковье вручаются сертификаты на получение социальной ипотеки для молодых ученых и специалистов. В этом году их обладателями стали 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Московской области», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, сертификаты получили сотрудники ОИЯИ из Дубны, ЦНИИмаш из Королева, НПО «Энергомаш» из Химок и другие специалисты. Таким образом число получателей соципотеки среди молодых ученых и специалистов превысило 750. Министр жилищной политики Московской области Елена Волкова уточнила, что по программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет им каждый месяц выплачивают компенсацию суммы основного долга, получателям остается платить только проценты по кредиту.

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