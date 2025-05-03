Ученые выяснили, что будет с человеком после смерти

Исследователи из Медицинского центра Лангона в Нью-Йорке заявили, что после физической смерти человека начинается другой этап существования, отличный от земной жизни. Об этом пишет togliatti24.

Специалисты установили, что около 40% пациентов после остановки сердца осознавали факт своей смерти. Те, кого удалось спасти, могли вспомнить детали происходящего вокруг и даже рассказать, как слышали медиков. При этом физически они были мертвы. Это натолкнуло ученых из США на предположение, что после смерти человек существует в иной форме, возможно, в виде души или остаточного сознания.

Хотя теория восхитила некоторых поклонников реинкарнации и похожих форм существования, ряд экспертов подвергают открытие критике. Призывают к проведению дополнительных исследований и анализу данных.

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