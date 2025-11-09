Ученые выяснили, что лишь 5% жителей Москвы являются коренными горожанами

Сенсационные данные о демографическом составе столицы обнародовала старший научный сотрудник лаборатории популяционной генетики ИОГен РАН Алеся Грачева. Согласно исследованию, проведенному в рамках программы «ДНК-идентификация», только 5% русских москвичей могут считаться коренными в третьем поколении.

Как пояснила эксперт, современная Москва представляет собой мегаполис с интенсивными миграционными процессами, где основная часть населения имеет смешанное происхождение.

Демографическую картину дополняет и разница в репродуктивном поведении: если местные жительницы в среднем ограничиваются одним-двумя детьми, то в семьях мигрантов традиционно рождается по три-четыре ребенка.

Исследование также позволило составить этнографическую карту столицы. Наибольшее разнообразие национальностей наблюдается в Центральном административном округе, особенно в районе Арбата, где компактно проживают армяне, евреи, татары, украинцы, азербайджанцы, грузины и молдаване. В то же время районы Западное и Восточное Бирюлево характеризуются высокой концентрацией выходцев из Средней Азии — таджиков и узбеков.

Ранее сообщалось, что генетики зафиксировали уменьшение славянского компонента в генофонде столицы.