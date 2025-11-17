Ученые выяснили, какие зоны мозга при шизофрении ослабляют внимание и решения

Исследователи установили, что при шизофрении ослаблено взаимодействие между височными, орбитофронтальными и поясными областями головного мозга. Факт о снижении связности этих зон был зафиксирован в ходе последних нейропсихиатрических исследований, сообщают Известия.

Ученые отметили, что данные нарушения напрямую связаны с типичными для шизофрении проблемами: снижением концентрации внимания, затрудненной фильтрацией сигналов и трудностями в принятии решений.

Разработанный аналитический подход позволяет изучать нейронные сети при других психиатрических и неврологических заболеваниях, что делает метод перспективным для дальнейших исследований.

Ранее сообщалось, что российская туристка подверглась нападению акулы на элитном курорте Мальдив.