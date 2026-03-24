Ученые выявили возможное влияние комбучи на чувствительность к инсулину

Исследователи из Федерального университета Висосы пришли к выводу, что регулярное употребление комбучи — ферментированного напитка на основе чайного гриба — может положительно отражаться на метаболических процессах и повышать чувствительность организма к инсулину. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function .

В исследовании участвовали 36 взрослых добровольцев: часть участников имела нормальную массу тела, часть — ожирение. На протяжении восьми недель каждый из них ежедневно употреблял по 200 миллилитров напитка. До начала эксперимента и после его завершения специалисты анализировали уровень воспалительных процессов, признаки окислительного стресса, а также активность отдельных генов в жировой ткани.

Полученные данные показали, что у участников с ожирением после курса наблюдалось улучшение показателей инсулинорезистентности — состояния, при котором клетки организма хуже воспринимают инсулин и менее эффективно усваивают глюкозу. Кроме того, исследователи зафиксировали повышение активности гена ADIPOQ, который играет важную роль в регуляции жирового обмена и чувствительности тканей к инсулину.

Также у части участников были отмечены изменения маркеров воспаления и процессов, связанных с окислительным стрессом. При этом реакция организма различалась в зависимости от исходного состояния здоровья: у людей с ожирением и без него биохимические изменения носили неодинаковый характер.

Авторы исследования предполагают, что выявленный эффект может быть связан с высоким содержанием полифенолов — природных антиоксидантов, образующихся в процессе ферментации чая и способных защищать клетки от повреждений.

Ученые отдельно подчеркнули, что исследование носило ограниченный характер: выборка была небольшой, а контрольная группа отсутствовала. Для окончательных выводов необходимы более масштабные и продолжительные наблюдения.

