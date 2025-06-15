Ученые зафиксировали самую сильную солнечную вспышку за июнь

На Солнце произошла сильная вспышка, зарегистрированная в ночь на 15 июня. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное в российском Институте прикладной геофизики. Вспышка произошла в 02:01 по московскому времени. Она имела класс мощности M6.8 и продолжалась 18 минут. Этот случай зафиксирован в группе солнечных пятен номер 4105, находящейся в зоне S16W74.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что данная вспышка не представляет угрозы для Земли, но является самой мощной, зарегистрированной в текущем месяце. По словам астрономов, в последние дни наблюдается рост активности солнечных вспышек. Прогнозы указывают на почти 100% вероятность новых вспышек уровня M в течение следующих двух суток. Учитывая текущие тенденции, существует также заметная вероятность около 20% возникновения вспышек более высокой мощности класса X.

Солнечные вспышки классифицируются на основе мощности рентгеновского излучения и делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, и при переходе к каждой следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Эти вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигнув Земли, способны вызывать магнитные бури.

Ранее сообщалось, что десятки туристов из России лежат в турецких больницах под капельницами. Причиной госпитализации является аллергия на сильную жару и солнце. Заболевание проявляется в виде сильного зуда, покраснения кожи, появления мелких прыщей, головокружения и слабости во всем теле.