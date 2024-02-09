Ученый Белов связал забастовки фермеров с их полной зависимостью от государства

Массовые протесты работников сельскохозяйственной сферы проходят в Бельгии, Франции, Германии и других странах ЕС. Недовольные требуют запрета на упрощенный импорт товаров из Украины. Ученый Владислав Белов в беседе с RuNews.ru объяснил, почему люди из европейских стран бунтуют настолько активно.

Одна из причин публичного негодования в том, что фермеры стран ЕС привыкли полагаться только на государство. Специалисты стали неконкурентоспособными и практически беспомощными без дополнительных средств. Многие фермеры уверены, что Украина в составе ЕС лишняя и навредит их области: земли этой страны приносят больше, чем во многих европейских странах.

«Но в целом это путь, как говорится, только к повышению эффективности. Это цифровизация, это беспилотная техника и так далее. Они работают в этом направлении. Однако государство поступает корректно, заставляя фермеров повышать производительность труда через то, что сейчас позволяют современные технологии», — рассуждает специалист.

Ученый считает, что полное исключение дотаций и пошлин в отношении Украины разорит многие страны Европы, которые уже предчувствуют проблемы в сельском хозяйстве. Держать предприятия и фермы станет убыточным делом, что ударит по экономике и простому населению потребителей.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии обвинила в забастовках фермеров Россию.