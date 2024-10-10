Ученый Богачев: магнитная буря вызовет полярные сияния в Москве и Петербурге

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал RT про мощную магнитную бурю. Ее ожидают вечером 10 октября. Высока вероятность, что это вызовет яркие северные сияния на небе в ряде городов РФ.

Геомагнитные последствия могут достичь пятого уровня: это достаточно мощные показатели, вызывающие у чувствительных людей ухудшение самочувствия, а также сияние в небе. Как отметил ученый, бури уже достигали пятого уровня в 2024 году, причем спустя 20 лет перерыва.

«Они прошли в мае этого года — сегодня довольно высокая вероятность повторения этих событий. Как правило, удары со стороны Солнца, которые происходят, они параллельно вызывают бури и параллельно вызывают сияния. Текущие прогнозы показывают, что пик бури будет в вечерний период, как раз около 20:00—21:00, а это наиболее благоприятный период для полярных сияний на территории нашей страны, европейской части», — добавил эксперт.

Полярное сияние, по предположению ученого, можно ожидать в Москве, Санкт-Петербурге, а также Сочи и Алматы. В последних вероятность завораживающего явления ниже, но сохраняется.

Ранее сообщалось, что в одном российском регионе начался самый красивый сезон полярных сияний.