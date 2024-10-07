В российском регионе начался сезон полярных сияний
Самый красивый сезон полярных сияний начался в ЯНАО
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Жители ЯНАО стали свидетелями одного из редких и красивых явлений — северного сияния. Первыми о наблюдении сообщили жители Салехарда, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Первое северное сияние разных красок и размеров увидели в Салехарде накануне. Каждый год для региона это завораживающее событие. Сколько сияний ждет округ неизвестно, но власти уверены, что ожидается еще немало прекрасных ночей: сезон этого явления только начинается.
Примечательно, что одним из первых северное сияние заметил сам глава региона Дмитрий Артюхов. Он запечатлел разнообразие небесной палитры из иллюминатора самолета.
Ранее северное сияние заметили в ряде российских городов в середине сентября.