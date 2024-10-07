В российском регионе начался сезон полярных сияний

Жители ЯНАО стали свидетелями одного из редких и красивых явлений — северного сияния. Первыми о наблюдении сообщили жители Салехарда, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Первое северное сияние разных красок и размеров увидели в Салехарде накануне. Каждый год для региона это завораживающее событие. Сколько сияний ждет округ неизвестно, но власти уверены, что ожидается еще немало прекрасных ночей: сезон этого явления только начинается.

Примечательно, что одним из первых северное сияние заметил сам глава региона Дмитрий Артюхов. Он запечатлел разнообразие небесной палитры из иллюминатора самолета.

Ранее северное сияние заметили в ряде российских городов в середине сентября.