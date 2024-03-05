Ученый из Дубны смогла приобрести собственную квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Младший научный сотрудник Дина Бадреева, работающая в ММО «Объединенный институт ядерных исследований» в Дубне, купила собственное жилье благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Дина рассказала, что сначала она ориентировалась на специальность, связанную с нефтью, но в какой-то момент поняла, что ей это не очень интересно. Перешла в математику, а потом по направлению попала в физику и сейчас занимается моделированием в области физики.

Девушка также отметила, что работает в замечательном коллективе. Например, сотрудникам не только рассказывают о программе «Социальная ипотека», но и помогают в сборе, оформлении документов.

Дина подчеркнула, что она с мужем смогла рассчитать бюджет, поэтому удалось купить двушку и оставить немного денег на ремонт. Для создания дизайн-проекта они используют специальную программу. Пытаются учитывать все, начиная от водопроводной разводки, электрики до обстановки интерьера.

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жители аварийных домов в Клину уже этим летом переедут в новое жилье.