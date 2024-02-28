Ученый из Подольска переехал в собственное жилье благодаря «Социальной ипотеке»

Семья ученого из Подольска Алана Джагаева отметила новоселье в собственной «двушке» благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Известно, что Алан работает младшим научным сотрудником лаборатории клеточной инженерии в ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр — ВИЖ имени Л. К. Эрнста» в городском округе Подольск. Он признался, что медициной и наукой увлекался с детства.

«Одно время я собирался стать военным врачом, но поступил в „Горский государственный аграрный университет“, который закончил с отличием по направлению „Ветеринария“. Затем занялся генетикой», — говорит он.

О программе «Социальная ипотека» Джагаев узнал от коллег, многие из которых стали участниками и купили квартиры. Их примеру он и решил последовать. Он с супругой жил в общежитии, а жилье выбрали «двушку» в новом фонде. Ремонт был готов, поэтому они сразу же переехали.

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