Ученый Куликов: сметана усиливает аппетит и помогает работе ЖКТ

Завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал «Газете.ру» , чем так полезна сметана и почему ее стоит включить в рацион.

Сметану можно назвать заменой соли и соусов, так как ее молочные жиры помогают усиливать вкус блюд. Включение этого продукта в питание позволит улучшить аппетит, помочь микрофлоре кишечника, а также улучшить память. Последнее происходит за счет богатого содеражния витамина В4 (холина).

Со сметаной лучше усваивается бета-каротин, витамин Е, железо и аскорбиновая кислота. Именно по этой причине продукт советуют сочетать с овощами и фруктами.

«Оптимальное количество сметаны жирностью 15-20% не должно превышать 2-3 столовых ложек в день», — резюмировал Куликов.

Однако прежде чем включать сметану в рацион следует получить консультацию специалиста, а также учесть индивидуальную реакцию на продукт.

Ранее сообщалось, что сметана поможет восстановить кожу после солнечного ожога.