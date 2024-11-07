Ученый Подгорный оценил шансы актера Хемсворта избежать болезни Альцгеймера

Ученый и руководитель группы редокс-биологии ИБХ РАН Олег Подгорный высказался о ситуации с американским актером Крисом Хемсвортом, у которого обнаружили генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера. В беседе с gazetametro.ru специалист объяснил, как не дать развиться распространенному недугу.

Крис Хемсворт получил травму спины на съемках супергеройского фильма «Тор: Любовь и гром». По этой причине ему пришлось проходить обследования, в ходе которых врачи сообщили о предрасположенности к болезни Альцгеймера. При этом фактор оказался наследственным. Как пояснил ученый Олег Подгорный, в этом случае избежать патологии нельзя, но можно затормозить ее развитие.

«Только 1% от всех случаев – это наследственная форма болезни Альцгеймера с известными генетическими факторами, это доказано. Почему болезнь развивается в 99% других случаях, увы, мы не знаем до сих пор. Если у Хемсворта выявили наследственную форму, то с этим уже ничего не поделаешь. Болезнь все равно его настигнет. Скорректировав образ жизни, он сможет лишь оттянуть заболевание на 2–4 года», — высказался специалист.

Нейродегенеративное заболевание, как правило, развивается очень медленно. Можно столкнуться с ним через 10-15 лет, но совсем избежать при генетической предрасположенности невозможно. При этом нарушения речи, мыслительного процесса, памяти и другие симптомы будут проявляться уже при тяжелой форме болезни. В этот момент в мозге происходят необратимые процессы, а 70–80% клеток погибает. По этой причине вернуть как было не получится таблетками.

Важно делать все для оттягивания момента реальных нарушений. Например, по примеру Хемсворта: не изнурять себя физическими нагрузками, правильно питаться, тренировать мозг и давать ему новые задачи, чаще общаться с близкими и менять обстановку.

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