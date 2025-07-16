Ученый развеял популярный миф о резиновых сапогах и молнии

Старший научный сотрудник РТУ МИРЭА Арсений Буряков объяснил в беседе с RT, действительно ли резиновая обувь может снизить риск поражения молнией.

Хотя резина является диэлектриком и теоретически создает изоляцию, ее защитные свойства сильно преувеличены. По словам эксперта, толстая подошва сапог может создать некоторый барьер между телом и землей, но молния с напряжением в сотни миллионов вольт легко пробивает даже значительный слой диэлектрика. Особенно опасно, если обувь мокрая или повреждена — в этом случае ее изолирующие свойства резко снижаются.

По словам Бурякова, исход поражения молнией в первую очередь зависит от траектории разряда. Если ток проходит через сердце или мозг, последствия будут летальными. Однако при поверхностном пробое, когда разряд скользит по коже, человек может отделаться ожогами. В таких случаях даже небольшая изоляция теоретически способна немного смягчить удар, но это не делает резиновые сапоги надежной защитой.

Ученый напомнил, что для защиты от молнии следует придерживаться базовых правил безопасностти: избегать открытых пространств, не прятаться под одиноко стоящими деревьями и по возможности переждать непогоду в помещении. Если же гроза застала врасплох, рекомендуется присесть на корточки, максимально уменьшив площадь контакта с землей.

Ранее была названа одна вещь, которая спасет от ударов молнии на пляже.