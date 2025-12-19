Учитель без ноги: шокирующая история наставника, которая тронула Владимира Путина

Отвечая на вопрос о программе «Время героев» для ветеранов специальной военной операции, президент России Владимир Путин поделился личным воспоминанием. Он рассказал о своем школьном учителе-фронтовике, который, несмотря на тяжелое ранение и отсутствие ноги, продолжал преподавать.

На его примере глава государства провел параллель между поколениями, заявив, что современные бойцы СВО «ничем не хуже» ветеранов Великой Отечественной войны.

Путин подчеркнул важность поддержки таких людей, отметив, что им необходимо помогать и «двигать их вперед». По его словам, этим людям «не страшно страну передать».

