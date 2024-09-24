Учитель физкультуры рассказал, как обезвредил напавшего с молотком на школьников подростка

Учитель физкультуры из школы в Балаганске скрутил 13-летнего ученика, который напал на школьников с молотком.

ЧП произошло утром 23 сентября.

Из раздевалки выбежал один из пострадавших восьмиклассников и позвал на помощь.

Тогда в раздевалку прибежал учитель физкультуры и остановил нападавшего. По словам педагога, подросток также пытался нанести себе увечья. Ему удалось это предотвратить. Преподаватель удерживал агрессивного подростка до приезда сотрудников полиции.

Пострадавшие дети получили травмы легкой степени тяжести, им оказана медицинская помощь. Школьники находятся дома.

Нападавшего эвакуируют в медучреждение в Иркутске.

Ранее сообщалось о том, что напавший на школу под Иркутском подросток интересовался массовыми убийствами.