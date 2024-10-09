Учитель из Чечни, назвавший Христа «гуманоидом», принес извинения

«Я осознал, что допустил ошибку как с точки зрения закона, так и с точки зрения религии. Когда я реагировал на людей, которые недобросовестно обсуждали мою веру и оскорбляли ее, я не заметил, что мог задеть тех, кто не имеет к этому отношения», — отметил Жабраилов.