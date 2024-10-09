Учитель из Чечни, назвавший Христа «гуманоидом», принес извинения
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Мансур Жабраилов, преподаватель физкультуры и химии в Чечне, извинился перед православными христианами, которые стали объектом его оскорбительных высказываний — он называл их «троебожниками», а Христа — «греческим гуманоидом». Видеозапись его извинений показали на телеканале «Грозный».
«Я осознал, что допустил ошибку как с точки зрения закона, так и с точки зрения религии. Когда я реагировал на людей, которые недобросовестно обсуждали мою веру и оскорбляли ее, я не заметил, что мог задеть тех, кто не имеет к этому отношения», — отметил Жабраилов.
Он подчеркнул, что в Чечне недопустимо оскорблять религии или унижать верующих, это противоречит исламским принципам.
«Извиняюсь перед православными христианами нашей страны, чьи чувства были задеты. Я готов нести полную ответственность за свои слова согласно законам нашей страны», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике учитель физкультуры и химии Мансур Жабраилов, оскорблявший в соцсетях исповедующих христианскую религию людей, арестован органами правопорядка.