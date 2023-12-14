Учитель из Люберец приобрела собственное жилье благодаря участию в губернаторской программе

Благодаря участию программе «Социальная ипотека» учитель биологии из подмосковных Люберец смогла приобрести собственную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что в настоящее время Наталья Марина преподает в гимназии № 41 города Люберцы. Педагогический путь выбрала осознанно с самого детства. Женщина рассказала, что еще в детском саду твердо знала, что стану учителем. А после окончания университета еще больше убедилась в своем выборе.

«Программой мне предложили воспользоваться в моей, уже родной, гимназии. Решила попробовать и нисколько не жалею об этом! Собрала нужные документы, составила портфолио и отправила на проверку. Теперь, благодаря программе у меня собственная квартира!», — сообщила Наталья.

Напоминаем, что собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

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