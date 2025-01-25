Учитель ОБЖ из Красноярского края ушел на СВО вслед за сыном

Информация об этом появилась появилась в телеграм-канале SHOT.

48-летний учитель ОБЖ из города Шарыпова решил отправиться в зону спецоперации вслед за мобилизованным сыном.

Сын педагога по имени Артем был мобилизован в сентябре 2022 года. Спустя полтора года отец решил тоже пойти на СВО.

С начала прошлого лета он чистил технику и следил за генераторами в подразделении сына, а в сентября 2024 года подписал контракт. Теперь он является участником боевых действий с позывным «Техник».

Свое решение мужчина также объяснил тем, что не имеет права рассказывать ученикам о правилах поведения в ЧС, если он не имеет такого опыта.

Ранее сообщалось о том, что украинские школьники начали играть в военкомов.