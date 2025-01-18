Украинские школьники начали играть в военкомов

Так, в Киеве учащиеся школ начали играть в сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматы).

Об этом в своем телеграм-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

Издание ссылается на учителя, который отправил соответствующее сообщение родителям учеников.

В нем говорится, что во время перемены ученики играли в военкомов. Они хватали друг друга за шею и чуть ли не ломали нос.

Педагог обратился к родителям с призывом провести с детьми беседе об опасности таких игр.

Ранее сообщалось о том, что студент с подругой подожгли электровоз в Ростове-на-Дону за 150 тыс. руб. от украинских кураторов.