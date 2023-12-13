Учитель попросил учеников в Швеции спланировать теракт

Учитель в Швеции дал своим учащимся довольно необычное задание. Детали об этом сообщила Dagens Nyheter 13 декабря.

По данным издания, учитель средней школы муниципалитета Йёнчёпинг поручил спланировать теракт. Судя по всему, на такую просьбу отреагировали и ученики, и их родители, и в скором времени учитель был отстранен от работы на своей должности.

В школе проводят проверку случившегося, а власти настроены разобраться в инциденте очень серьезно. Особенно это важно на фоне сообщений о возросшем уровне террористических угроз.