Учителя обществознания и истории из Подмосковья продолжают готовиться к ГИА-2024
Фото: [Пресс-служба Министерства образования МО]
Региональный семинар «Обществознание: экзаменационная модель для государственной итоговой аттестации 2024 года» провели для учителей-предметников Подмосковья, передает пресс-служба Министерства образования региона.
Участие в мероприятии предоставило участникам возможность ознакомиться с новыми требованиями и методическими подходам в преподавании обществознания. В рамках семинара были проанализированы особенности предстоящего экзамена, разъяснены подходы к составлению вопросов и заданий, а также рассмотрены возможные варианты ответов на эти вопросы.
В ведомстве подчеркнули, что данный региональный семинар стал важным шагом на пути к качественной подготовке учителей в Московской области. Этот шаг позволит повысить уровень знаний и компетенций учащихся, а также обеспечить им успешное сдачу государственной итоговой аттестации и успешное будущее.
Ранее Андрей Воробьев поручил Министерству образования региона плотно заняться поиском учителей-предметников.