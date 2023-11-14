Учителя обществознания и истории из Подмосковья продолжают готовиться к ГИА-2024

Участие в мероприятии предоставило участникам возможность ознакомиться с новыми требованиями и методическими подходам в преподавании обществознания. В рамках семинара были проанализированы особенности предстоящего экзамена, разъяснены подходы к составлению вопросов и заданий, а также рассмотрены возможные варианты ответов на эти вопросы.

В ведомстве подчеркнули, что данный региональный семинар стал важным шагом на пути к качественной подготовке учителей в Московской области. Этот шаг позволит повысить уровень знаний и компетенций учащихся, а также обеспечить им успешное сдачу государственной итоговой аттестации и успешное будущее.

Ранее Андрей Воробьев поручил Министерству образования региона плотно заняться поиском учителей-предметников.