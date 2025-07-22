Учителям могут вернуть компенсации за методическую литературу
Депутат Лантратова: важно обеспечить учителей образовательными ресурсами
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила возродить систему компенсаций для педагогов за покупку методических материалов. Соответствующее обращение направлено министру просвещения РФ Сергею Кравцову, сообщает ТАСС.
До 2013 года педагоги имели право на компенсацию затрат на приобретение методической литературы. Однако сейчас учителя вынуждены самостоятельно оплачивать учебные пособия, наглядные материалы и доступ к цифровым образовательным ресурсам.
В рамках новой инициативы предлагается создать специальную социальную карту «Учительская карта развития». На баланс карты ежегодно будет поступать ₽5 тыс., которые можно будет использовать для:
- покупки необходимой литературы в книжных магазинах
- оплаты курсов повышения квалификации
- приобретения цифровых образовательных продуктов
По мнению Яны Лантратовой, внедрение такой системы позволит:
- обеспечить учителей современными образовательными ресурсами
- снизить их финансовую нагрузку
- повысить качество образовательного процесса
Депутат также предложила рассмотреть возможность введения специальных условий и скидок на образовательные ресурсы для учителей. Это расширит доступ педагогов к качественной учебной и методической литературе, актуальным научным и профессиональным изданиям.
Ранее сообщалось, что археологи сделали уникальную находку периода медного века.