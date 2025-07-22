Учителям могут вернуть компенсации за методическую литературу

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила возродить систему компенсаций для педагогов за покупку методических материалов. Соответствующее обращение направлено министру просвещения РФ Сергею Кравцову, сообщает ТАСС .

До 2013 года педагоги имели право на компенсацию затрат на приобретение методической литературы. Однако сейчас учителя вынуждены самостоятельно оплачивать учебные пособия, наглядные материалы и доступ к цифровым образовательным ресурсам.

В рамках новой инициативы предлагается создать специальную социальную карту «Учительская карта развития». На баланс карты ежегодно будет поступать ₽5 тыс., которые можно будет использовать для:

покупки необходимой литературы в книжных магазинах

оплаты курсов повышения квалификации

приобретения цифровых образовательных продуктов

По мнению Яны Лантратовой, внедрение такой системы позволит:

обеспечить учителей современными образовательными ресурсами

снизить их финансовую нагрузку

повысить качество образовательного процесса

Депутат также предложила рассмотреть возможность введения специальных условий и скидок на образовательные ресурсы для учителей. Это расширит доступ педагогов к качественной учебной и методической литературе, актуальным научным и профессиональным изданиям.

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